5 bonnes raisons de braver la nuit aux Nocturnes des Musées

Tous les jeudis soirs du 13 septembre au 6 décembre, au moins 5 musées vous accueillent de 17h à 22h, histoire de vous mettre quelques étoiles dans les yeux avant d’aller dormir. Au programme : nouvelles expos, nouveau Nocturnes PASS, ateliers, musique, apéro et visites guidées uniques vous dévoilent Bruxelles comme ville de quartiers et trésors insoupçonnés. Voici 5 raisons de ne pas manquer cet événement phare de l’automne.

Entre septembre et décembre, 73 musées de Bruxelles laissent la lumière allumée.

Avec 73 musées cette année, il se peut bien que vous ne connaissiez pas la moitié des lieux qui ouvrent leurs portes durant les Nocturnes. Cette année d’ailleurs, le Kanal – Centre Pompidou, le MoMuse (Musée communal de Molenbeek-Saint-Jean) et le Musée de la Banque Nationale s’ajoutent à une programmation idéalement pensée par quartier bruxellois.

4. Voir les expos immanquables de la saison

Qu’elles soient grand public ou pour les connaisseurs, les expos inmanquables de l’automne sont accessibles durant les Nocturnes. De toutes les couleurs avec l’artiste Bernard Villers au Botanique, vrais bisounours avec l’expo Ours & Nounours aux Sciences Naturelles, Bande Dessinée et Illustration alternative à la Bibliotheca Wittockiana avec "Ainsi, Dire", Dress Code des Incas au Musée Art & Histoire ou ExpoPorno lucide et sans tabou à la Salle Allende de l’ULB. De l’actu culturelle brûlante !