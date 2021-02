200 ans de la mort de Napoléon : une exposition sur sa fin de vie au Mémorial de la Bataille de Waterloo

Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, une exposition sur sa fin de vie au Mémorial de la Bataille de Waterloo - © Brnice et Charlie MARTIN

S’ensuivra une partie consacrée au quotidien de Napoléon à Longwood, où il vécut jusqu’à sa mort autour de quelques généraux et domestiques qui lui étaient restés fidèles. Il y aura là également, en exclusivité, des objets en provenance de Sainte-Hélène.

La troisième section évoquera la façon dont Napoléon a continué à mener son combat par la plume et l’image. En effet, afin d’éviter que d’autres écrivent "son" histoire à sa place, Napoléon dictera ses souvenirs à ses proches. Parmi les documents présentés, le fameux Mémorial de Sainte-Hélène qui inspira tant d’écrivains et de peintres.

Les régimes en place en Europe et hostiles à l’Empereur vont, de leur côté, participer à la création de caricatures et autres ouvrages anti-napoléoniens. On pourra les voir dans une section spécifique. Le dernier espace, intitulé "Le temps du héros", montrera comment deux légendes peuvent se forger à partir du même homme.. L’une "dorée" et l’autre "noire" selon que l’on soit "pour" ou "contre" l’Empereur. Une centaine de pièces originales seront montrées au public et, parmi elles, un bicorne et une lunette d’observation ayant appartenu à l’Empereur. Mais il y aura aussi des tableaux, de la vaisselle, des livres, sa baignoire sur l’île et des objets du quotidien.

Plusieurs événements auront également lieu, en marge de l’exposition, tout au long de l’année et notamment, le week-end du 15 août, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Napoléon, avec un grand concours de cavalerie.

Le Mémorial déploie un parcours de 2000 m3 basé sur une scénographie multisensorielle, avec effets spéciaux et décors immersifs.