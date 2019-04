Yoko Ono inaugurera son exposition "PEACE is POWER" en Allemagne

L'exposition ouvrira ses portes le 3 avril au Musée des Beaux Arts de Leipzig en Allemagne. L'artiste de 86 ans prévoit de se rendre au vernissage.

"PEACE is POWER" rassemblera 60 œuvres au total, des installations, des dessins rares et des films. Des oeuvres émanant du mouvement Fluxus, qui a émergé dans les années 1960, seront aussi présentées. Ce groupe d'artistes estampillés "anti-art", dont Yoko Ono était l'une des pionnières, remettait en question de façon radicale la nature de la création, encourageant à détruire les limites entre l'art et le vie.

Parmi les temps forts de l'exposition, on note "Painting to Hammer a Nail" qui invite les spectateurs à prendre part à la création en enfonçant un clou à l'aide d'un marteau dans la toile. Produite de manière collective, cette oeuvre d'art questionne le rôle privilégié de l'artiste dans la création artistique.

L'oeuvre de Yoko Ono se veut tellement participative qu'elle a aussi invité des artistes allemands à contribuer à sa sculpture "Water Event", qui sera présentée lors de cette expo. Elle leur a demandé de fournir un contenant, qui représentera la moitié de l'installation, alors qu'elle s'occupera de l'eau et de la mise en scène.

"PEACE is POWER" est organisée par Jon Hendricks en collaboration avec Alfred Weidinger, le directeur du Musée des Beaux Arts de Leipzig. C'est la plus vaste exposition de l'artiste à ce jour jamais organisée en Allemagne, elle fait suite à sa rétrospective de 2013 "Half-a-wind show" au Schirn Kunsthalle de Francfort.

Le 3 avril, deux anciennes performances de Yoko Ono, "Cut Piece" et "Sky Piece to Jesus Christ", seront mises en scènes pour le vernissage.

L'exposition sera visible du 4 avril au 7 juillet.