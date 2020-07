Yann Arthus-Bertrand « LEGACY », l’héritage que nous laissons à nos enfants. Une vie de photographe.

Du 4 juillet au 25 octobre prochains, Mons dans le Parc du Beffroi et dans la salle Saint-Georges deux expositions consacrées à l’écologiste français Yann Arthus-Bertrand. Elles retracent le parcours du célèbre photographe, qui documente depuis quatre décennies la beauté et la fragilité de notre planète.

À travers le répertoire unique des centaines de sites exceptionnels, souvent reconnus par l’Unesco, qu’a photographiés Yann Arthus-Bertrand, les deux expositions organisées par le Pôle muséal de la ville de Mons mettent en évidence les grandes transformations que subissent notre planète et ses occupants, offrant un aperçu de ce que nous transmettons en héritage (" legacy " en anglais) aux générations suivantes.

plus d'infos sur le site officiel du Beffroi

Le Beffroi, point culminant de la ville, et son parc sont le cadre exceptionnel de la présentation en plein air d’une centaine des plus belles photos de La Terre vue du ciel (1992), le projet phare de Yann Arthus-Bertrand dont le livre s’est vendu à près de 4 millions d’exemplaires et dont les photos ont été vues par 200 millions de personnes de par le monde. La salle Saint-Georges accueillera une sélection de travaux de Yann Arthus-Bertrand de 1981 à nos jours, y compris les moins connus, tels que les premiers clichés de lions, les portraits d’inconnus pour l’hebdomadaire français L’Express, et ses initiatives pour défendre le monde agricole en France, en Argentine ou au Royaume-Uni.

Infos pratiques :

Du mardi au dimanche de 12h00 à 18h00. Nocturne le samedi jusque 20h (jusque fin août)



Achat des billets :

soit en ligne via www.visitmons.be soit par téléphone au 065/33.55.80 - Du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le paiement se fera par carte de crédit et l'envoi du billet électronique par mail



Tarifs: 6€ en tarif plein et 4€ en tarif réduit.

L’exposition en plein air au Beffroi est gratuite mais il est nécessaire de vous munir d’un billet (gratuit). Sur présentation d’un ticket de l’exposition Yann Arthus-Bertrand sur l’un des sites UNESCO géré par la ville de Mons (Beffroi, Musée du Doudou, Silex’s), bénéficiez du tarif réduit de 3€ à l’entrée de ce site.