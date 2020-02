Wolfgang Tillmans – Today Is The First Day. Première rétrospective du photographe allemand au WIELS

Wolfgang Tillmans, Chloe, 1995 © the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris

Wolfgang Tillmans est un photographe optimiste qui nous fait du bien. Un exemple assez rare dans l’art contemporain pour être signalé. Today Is The First Day, l’a rétrospective qui s’étend sur 3 étages du WIELS, nous envoie un message positif. L’idée d’un nouveau départ malgré le chaos et les défis de notre époque. Wolfgang Tillmans est un artiste mondialement reconnu, qui a repoussé les limites de la photographie et de la création d’image. Dans les années 9O, il attire l’attention avec des images apparemment ordinaires de son entourage et de la scène techno. Ses photos sont publiées dans les magazines de culture urbaine comme i-D et Spex. Des images qui document des modes de vie alternatifs liés aux communautés techno et lgbtqi. En 2000, Wolfgang Tillmans est le premier photographe à remporter le Turner Prize.

10 images Wolfgang Tillmans, Kammerspiele, 2016 © the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris

Dès le début de son travail, l’artiste s’interroge sur la nature même de l’image et de sa reproduction. Il expérimente avec la première génération de photocopieuse laser et crée des photographies en chambre noire en manipulant la lumière directement sur le papier. Très au fait du fonctionnement physiologique de la vision humaine, de la distortion de la réalité par l’appareil et de son interprétation par le photographe et le spectateur, Wolfgang Tillmans expérimente l’abstraction et par l’assemblage de ses photos, il conçoit chaque exposition comme installation unique. C’est la composition d’un espace fait de photographies d’époque, de format et d’encadrement différents qui crée l’oeuvre en définitive. Aujourd’hui, Wolfgang Tillmans élargit encore sa pratique avec des installations video et tout récemment des oeuvres sonores et même des chansons. La rétrospective du WIELS se déploie sur 3 étages avec un choix d’images de 1986 à 2020, une installation video et deux espaces sonores.

Dialogue avec l’artiste

Présent à l’ouverture de l’exposition, l’artiste est très désireux d’éclairer sa pratique. Face à l’image d’un ciel étoilé, réalisée gràce aux dernières avancées en photo numérique, Wolfgang Tillmans explique sa passion adolescente pour l’observation des étoiles et à partir de là son intérêt pour la vision : ce point est-il réel ? une étoile ou une illusion d’optique ? Avec des images tirées du quotidien, Wolfgang Tillmans veut rendre compte de la réalité du monde et voyage beaucoup. La rétrospective présente des photos prises en Afrique, en Allemagne, au Congo, en Chine, aux Etats-Unis… avec, entre autres, des images de manifestation du mouvement Black Lives Matter ou d’un camp de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

A propos de ses images intimes et intimistes, il dira sa volonté d’affirmer la liberté fondamentale de disposer de son corps et la chance qui est la sienne de pouvoir vivre son homosexualité sans peur de la répression. Enfin, Today Is The First Day, le titre de la rétrospective, exprime un sentiment positif d’aller vers l’avant dira-t-il, la promesse d’un nouveau départ. Wolfgang Tillmans – today is the first day, au WIELS à Bruxelles jusqu’au 24 mai. L’exposition se double d’un ouvrage de 512 pages conçu et mis en page par l’artiste, et publié en association avec les expositions Rebuilding the Future, à IMMA, Dublin et Today Is The First Day, au WIELS, ce livre d’artiste richement illustré documente les derniers développements du travail de Tillmans au cours des trois dernières années.

10 images Wolfgang Tillmans, Remy at Spectrum, 2015 © Tous droits réservéthe artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Pariss

10 images Wolfgang Tillmans, Garten, 2008 © the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris