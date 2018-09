Week-end d'ouverture de la Biennale de Mons Capitale culturelle, les 14, 15 et 16 septembre

Le week-end d'ouverture de la Biennale de Mons Capitale culturelle coïncide cette année avec la cinquième édition des Fêtes de Wallonie qui se dérouleront à Mons du 14 au 16 septembre.

Ce double évènement a pour ambition de faire habiter l'art en ville, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Niki de Saint Phalle au BAM (Beaux-Arts Mons) et au cœur de la Ville, grâce à l’installation de projets monumentaux. Cette ouverture sera couplée au traditionnel Festival de Théâtre en rue et célébrée par un Grand Spectacle – Theater Tol complètement gratuit le samedi soir sur la Grand-Place.

Les montois seront également mis à l'honneur (Le Festin, festival de création issues de Mons-Borinage, le Grand final du grand Huit); le tout dans un esprit festif (Apéros montois suivis du Feu d'artifice des Fêtes de Wallonie), familial (Kid's Village) et gourmand (Festival de Food Trucks), qui correspond bien à notre ville.

Durant trois jours, tous les sens des petits et grands seront donc sollicités par une foule d'événements qui lanceront à merveille la Biennale et contribueront à asseoir la réputation de Mons en tant que capitale culturelle ! Alors, on vous emmène?

Le programme détaillé des fêtes de Wallonie est disponible sur le site www.mons.be; celui de la Biennale est quant à lui accessible via monscapitaleculturelle.eu