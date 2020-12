Warhol - The American Dream Factory, à la Boverie à Liège - Une escapade pour les vacances

"Warhol - The American Dream Factory", retrace toutes les périodes de la vie de l'artiste, dès son arrivée à New York, en 1949, lorsqu'il commence à travailler comme illustrateur pour des grands magazines comme Vogue, Harper's Bazar et Glamour.

Elaboré comme des cabinets de curiosités, le parcours de l'expo plonge le visiteur dans la peinture et le graphisme de Warhol, œuvres issues de collections privées jamais montrées, peintures monumentales à quatre mains, et une période belge qui illustre la passion de Warhol pour le peintre Paul Delvaux.

Un film historique de 15 minutes témoigne des années américaines, marquées par la guerre du Vietnam, la ségrégation raciale et les débuts du sida. Keith Haring et Basquiat sont les complices des années 80. The Velvet Underground au cœur de la Factory, celui des années 60.

Rencontre avec Vincent Delvaux, conseiller scientifique de l'exposition…

A la Boverie à Liège jusqu'au 28 février - A voir en famille, pour tous âges. Du plaisir et de la magie...