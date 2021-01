Voyage dans près d’un siècle de céramique avec l’exposition "Humain trop humain" à La Louvière

Depuis le 2 juin 2020, l’exposition "Humain trop humain" met en valeur les collections en céramique du musée Keramis. Celles-ci comportent de nombreuses pièces, issues d’une époque et d’un lieu bien particuliers, permettant de les situer dans un parcours de près d’un siècle dans la céramique sculpturale contemporaine. Erigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch à La Louvière, le Musée est aussi un édifice historique puisqu’il comprend trois immenses fours bouteilles, les derniers du genre en Belgique.

Enrichie par de nombreuses donations et acquisitions auprès d’articles contemporains, la collection "seconde moitié du XXe siècle" est en permanente évolution. Dans la discipline, les moulages de figures restent dominants, même si le contenant (vase, bol, jarre…) reste un point de départ pour les artistes. La scénographie du musée et le grand plateau de la salle permettent une vision simultanée de la collection, riche et variée.