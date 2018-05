Viva Roma, à la Boverie

La Boverie en collaboration avec Le Louvre présente jusqu’au 26 août Viva Roma, une exposition au titre attrayant qui s’avère assez décevante.

Elle dévoile le regard des artistes sur la Ville éternelle à partir du 17e siècle. Le voyage à Rome est recommandé par les maîtres et les académies pour découvrir les témoignages de l’antiquité romaine et les artistes de la Renaissance, Raphaël, Michel-Ange, Le Bernin …. Les voyageurs découvrent la nature et la lumière de Rome. Le Français Jean-Baptiste Camille Corot et le Liégeois Gilles François Joseph Closson tombent sous le charme.

L’expo grand public est peu informative. Elle s’avère idéale pour des visites scolaires destinées à des élèves d’humanités, par exemple. Elle rassemble 172 œuvres qui proviennent d’institutions prestigieuses, dont une vingtaine seulement sortie du Louvre … on peut s’en étonner. Les œuvres souvent académiques emplies de stéréotypes procurent peu de véritables chocs esthétiques. Je n’ai pas ressenti d’émotions intenses qui provoqueraient l’évanouissement. Pas de syndrome de Stendhal, à part quelques beaux tableaux de Guillaume Bodinier, un peintre français du 19e et un magnifique autoportrait de Léon Cogniet, un ami de Géricault. Un pan contemporain réuni des huiles de Yan Pei-Ming et une sculpture de Johan Muyle.