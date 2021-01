Visitez l'exposition Waii Waii à Ath avec votre bulle jusqu'au 31 janvier

Au Palace d’Ath, des visites guidées sont organisées en petits groupes et sur réservation pour découvrir l’exposition Waii Waii.

Seul. e ou avec votre bulle, découvrez l’exposition Waii Waii lors d’une visite en toute intimité avec l’animatrice de la Maison culturelle d’Ath, de manière totalement gratuite. Au Palace D’Ath, explorez le quotidien dans ce qu’il a d’extraordinaire, entre mythologies personnelles et inquiétante étrangeté. Un pied dans le réel, un autre juste un peu en dehors.

La démarche de l’exposition s’articule autour du dessin et du mot, dans une recherche poétique reliant les gens et les lieux. Paysages, boîtes d’allumettes et petites maisons suspendues s’installeront dans le Palace pour vous emporter dans un univers fait de songes et de couleurs. Offrez-vous une véritable bulle d’air dans votre quotidien…

Ces visites se déroulent durant 30 minutes. Elles sont possibles durant plusieurs jours, à des tranches différentes les mercredis 13 et 27 janvier ou samedis 16 et 23 janvier, entre 14h et 18h.

Pour les plus jeunes, un après-midi créatif est organisé pour déconfiner leur imaginaire artistique. Ils plongent dans l’univers d’une dessinatrice pour ensuite s’amuser à construire un grand paysage collectif. Pour les 6 à 9 ans, rendez-vous mercredi 20 janvier à 13h30 ou samedi 23 janvier à 10h. Pour les 9 à 12 ans, mercredi 20 janvier à 15h45 ou samedi 16 janvier à 10h. Prix : 2€, durée : 2 heures.

En pratique :

Rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath

Inscriptions au 068 68 19 99 ou billet@mcath.be