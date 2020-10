Vincent Solheid détourne l’image du Christ dans sa nouvelle exposition « Angles Morts »

Dès l'entrée dans la Galerie Nardone , le Christ en croix nous tombe du ciel... en parachute-ciboire doré. Le ton est donné. Plus loin une boite à musique fait tournoyer Marie-Madeleine et Jésus dans une "dernière danse" jouissive. Artiste protéiforme, plasticien-acteur-réalisateur-musicien, Vincent Solheid est un éternel bricoleur. Il est comme un enfant s'inventant des histoires avec son jouet préféré. Un enfant de coeur aussi qui déclare sincèrement aimer ce que représente le Christ.

L'humour , la dérision, les glissements de sens sont les outils du discours du plasticien. Grand amateur de cyclisme, Vincent Solheid peut transformer le Christ en vainqueur d'étape. Peut-on y voir une critique de la lutte d'influence que se livrent les religions ? Aujourd'hui comme hier. En Afrique et ailleurs... Et, effectivement, le christianisme est sur la première marche du podium avec 33% de la population mondiale***.

Dévoiler les "angles morts" de l'église catholique

Dans cette nouvelle exposition, titrée Angles morts, Vincent Solheid se montre d'une virulence frontale à l'égard des scandales qui ont secoué l'église catholique ces dernières années. A commencer par les actes pédophiles, avec une oeuvre malaisante, un confessionnal pour voyeur dont on ne dévoilera pas ici ce qui se déroule du côté "confesseur". Entre humour trash et écoeurement. Solheid s'en prend à Monseigneur Williamson, évêque négationniste britannique et rajoute -entre l'étole et le cockring- un flacon de poppers dans le petit matériel de l’ancien évêque de Bruges, Roger Vangheluwe qui a avoué avoir abusé d’un neveu en 2010. Le père Preynat et Monseigneur Barbarin ne sont pas oubliés.