Vente aux enchères d’une toile de Churchill représentant Aix-en-Provence

Une toile de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill sera proposée aux enchères en octobre chez Christie’s, à l’occasion de la vente "Modern British Art Evening Sale".

Churchill a réalisé "Le pont d’Aix-en-Provence" en 1948, alors qu’il séjournait dans le sud de la France pour rédiger ses mémoires de guerre. Cette huile sur toile représente le pont des Trois-Sautets, que Paul Cézanne avait déjà immortalisé plus d’un demi-siècle plus tôt dans "Paysage à l’oratoire et le pont des Trois-Sautets" et "Baigneuses sous le pont de l’Arc".