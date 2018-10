Van Gogh en immersion à la Bourse de Bruxelles

“Van Gogh : The Immersive Experience” fait partie de cette vague de projets hybrides repoussant les frontières des possibilités en mêlant l’artistique au technologique. Ces expositions commencent à affleurer en Europe (Londres, Paris et Amsterdam en têtes de proue) tandis qu’elles sont déjà plus répandues au Japon avec le collectif Team Lab notamment qui propose d’impressionnantes installations interactives et itinérantes. A la Bourse de Bruxelles, c’est la première fois qu’une exposition immersive de cette envergure occupe les lieux.

"Van Gogh comme vous ne l'avez jamais vu"

Vincent Van Gogh n’a pas à souffrir du manque d’hommages ces derniers temps, figure d’expositions, de documentaires et de films d’animation, le peintre néerlandais et son univers singulier se prêtent à toutes les fantaisies. Quand les sociétés belges Exhibition Hub et MB Presents ont monté leur projet, elles ont choisi de se démarquer en proposant une exposition qui permettrait d'établir une forte proximité avec le visiteur et une grande variété technologique.

Le parcours visuel et sonore se découpe en triptyque, correspondant aux différentes périodes de l’artiste. La première est consacrée à la découverte de la peinture du jeune Van Gogh et sa recherche de style à travers ses premiers tableaux, qui défilent aux yeux du spectateur. Vient ensuite la seconde partie plus immersive, qui décore toute la salle et anime avec elle les murs de la Bourse. “La Nuit étoilée” (1889) et “Le Champ de Blé aux Corbeaux” (1890) prennent vie et évoquent la période faste de Vincent Van Gogh. C’est à ce moment que son style impressionniste est le plus fort et ses coups de pinceaux huileux les plus marquants. Le dernier volet de l’exposition éclaire sur la part d’ombre de l’artiste, sa dérive vers la folie et son caractère solitaire. Dans une salle annexe, il est également possible de vivre une autre expérience avec un casque de réalité virtuelle qui nous plonge dans une maisonnette blanche des environs d’Arles, dont les champs de blé et la campagne environnante ont particulièrement inspirés le peintre. Sept oeuvres sont remises en contexte dans un parcours immersif conté particulièrement réussi, long de 10 minutes.