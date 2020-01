Van Eyck 2020 : le nez sur l’Agneau mystique

Le Musée des Beaux-Arts de Gand présente la plus grande exposition jamais consacrée au maître flamand. A partir du 1er février et pour 3 mois seulement.

Seule une vingtaine d’œuvres de Jan Van Eyck sont conservées dans le monde. Autant dire que chaque musée conserve jalousement son trésor dans ses collections. Le Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK Gent) a réussi un joli coup de maître en réunissant douze œuvres du maître en provenance des plus grandes institutions comme la Gemäldegalerie de Berlin , le Kunsthistorisches Museum de Vienne ou la National Gallery à Londres . Sans oublier Madrid, Turin, Washington DC, Gand et Anvers .

La Vierge à la fontaine - Jan Van Eyck - vers 1440 © courtesy of The Frick Collection

Même si on lui attribue abusivement l’invention de la peinture à l’huile, Jan Van Eyck surpassait de loin ses contemporains. Il a perfectionné la technique en utilisant des couches de glacis qui donnent une profondeur et un rendu des matières et des carnations extraordinaires. La richesse des détails (toutes les fleurs et plantes de l’Agneau mystique identifiées) tout comme l des drapés et la représentation des personnages au plus près de leur réalité humaine en font un artiste révolutionnaire à la " sublime virtuosité " selon la directrice de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique.

Avec ses 13 salles réaménagées pour l’occasion, le MSK Gent sera l’épicentre de la Van Eyck mania qui devrait voir affluer 240.000 visiteurs venus des 4 coins du monde en l’espace de trois mois à peine. Alors n’attendez pas pour réserver votre jour et votre heure de visite ! www.vaneyck2020.be