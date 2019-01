Une visite guidée et sonore de l'oeuvre "Automatic Revolution"

A l’occasion de la Semaine du Son, le Studio THINKNTALK a travaillé sur la sonorisation de l’oeuvre du duo d’artistes Martine Feipel et Jean Bechameil. Une visite guidée est organisée le 26 janvier à 11h à La Patinoire Royale pour découvrir l’installation en présence des artistes et du studio.

Martine Feipel et Jean Bechameil sont Luxembourgeois et Français et vivent à Bruxelles depuis plus de 10 ans. Ils réfléchissent ensemble aux limites du monde moderne et font transparaître leur questionnement à travers des oeuvres multidimensionnelles. Leur dernière installation “Automatic Revolution” mélange des machines automatisées et des créations plastiques et sonores. Il s’agit d’une appropriation de la robotique, d’un détournement à des fins artistiques et non-productives et d’une remise en cause de l’automation. La réflexion porte sur la révolution industrielle et ses conséquences sur notre société moderne technologique.

A travers les symboles de l’industrialisation, ils montent un ballet automatique programmé qui joue avec les lumières, les sons et les mouvements. Le duo franco-luxembourgeois proposent ici une expérience physique et pratique sur fond philosophique, un mélange qui leur sied particulièrement.

L’habillage sonore a été travaillé avec le Studio THINKNTALK Sound Agency, dont l’équipe sera présente lors de la visite guidée de l’installation.