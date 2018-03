Une toile de Van Gogh vendue au Tefaf Maastricht

Un petit tableau du peintre néerlandais Vincent Van Gogh a été vendu mardi au salon international d'art et d'antiquités de Maastricht, le TEFAF. La toile est appelée "Lilas" et représente deux lilas posés sur une table. Le prix de départ était fixé à 9,5 millions de dollars, soit environ 7,7 millions d'euros. Elle a été achetée par un collectionneur privé. La galerie new-yorkaise, Hammer Galleries, n'a pas souhaiter relever son identité et le prix d'achat.

La toile mesure 27 centimètres sur 35. Elle a été réalisée en 1887.

Trois autres tableaux du peintre sont vendus à la foire.