Une toile de Magritte pour la première fois aux enchères en plus de 50 ans

Un tableau que Christie’s décrit comme l’un des plus emblématiques du peintre belge. Le mois des vendanges de René Magritte sera proposé aux enchères le 9 mars prochain à Londres, à l’occasion de la vente annuelle The Art of the Surreal Evening Sale de la maison de vente.

Le mois des vendanges met en scène la figure totémique et énigmatique de l’homme au chapeau melon, comme il est coutume dans de nombreuses toiles du maître du surréalisme. Ce tableau se concentre sur la vue qu’offre une fenêtre ouverte, à travers laquelle on aperçoit un nombre incalculable d’hommes au chapeau melon les uns à côté des autres. Une composition déconcertante qui rappelle au spectateur "à quel point la réalité peut être étrange, si l’on a 'le sens de la réalité'", comme l’a écrit Magritte dans ses lettres.

Le mois des vendanges est l’une des quatre toiles de Magritte de cette envergure à être encore disponibles sur le marché et est estimée entre 11 millions et 16,5 millions d’euros. Une somme qui ne lui permettra probablement pas d’établir un nouveau record de vente pour Magritte. Le tenant du titre n’est autre que Le principe du plaisir, qui avait été adjugé pour 23,8 millions d’euros chez Sotheby’s New York en 2018.

Le mois des vendanges sera proposé à la vente aux côtés de Peinture de Joan Miró et Cage, forêt, et soleil noir de Max Ernst, qui sont respectivement estimés jusqu’à près de 15 millions d’euros, et environ 3,3 millions d’euros. Selon le Financial Times, aucune de ces deux toiles n’avait jamais été proposée sur le marché.