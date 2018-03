Une sculpture monumentale de KAWS dévoilée au Qatar

Le peintre, sculpteur, designer et collectionneur Brian Donnelly (alias KAWS) a posté sur Instagram le 7 mars qu'il était au Qatar pour présenter "Small Lie", une imposante sculpture en bois du personnage récurrent de son bestiaire artistique.



Cette sculpture figure parmi plusieurs oeuvres publiques commandées ou acquises par Qatar Museums (QM) pour être exposées dans l'aéroport ou à proximité, ainsi que dans les rues de Doha.

Parmi les autres installations, on note l'espiègle "Lamp Bear" de l'artiste suisse Urs Fischer, un immense ours en peluche jaune canari taillé dans le bronze et la sculpture "Other Worlds"de Tom Otterness.