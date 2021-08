Une réplique grandeur nature de la seule œuvre d’art sur la lune dévoilée à Anvers

L’œuvre d’art "Man in space" a été inaugurée lundi à Anvers, dans le futur hôtel Botanic Sanctuary. Il s’agit d’une réplique grandeur nature de la petite sculpture en aluminium de l’artiste anversois Paul Van Hoeydonck "Fallen Astronaut", mondialement connue pour être la première et seule œuvre d’art présente sur la lune, et ce depuis le 2 août 1971, il y a tout juste 50 ans.

La sculpture originale, "Fallen Astronaut", avait été emportée et placée sur la lune par l’astronaute américain David Scott lors de la mission Apollo 15 . Son designer, le Belge Paul Van Hoeydonck était fasciné par l’espace et entretenait à l’époque de bons contacts avec l’organisation spatiale américaine de la Nasa. Il est, à ce jour, le seul artiste à pouvoir "exposer" sur notre satellite naturel.

L’inauguration de la réplique "Man in space" à Anvers, le jour de l’anniversaire du demi-siècle de la pose de "Fallen Astronaut" sur la lune, est une manière de rendre hommage à Paul Van Hoeydonck, âgé de 95 ans. "C’est un jour très spécial, 'Man in space' veut transmettre un message positif sur l’homme dans l’espace", a déclaré son épouse Marleen Van Hoeydonck. Et d’ajouter "l’art sur la lune ne sert à rien en soi, mais il s’agit de marquer la présence symbolique de l’homme sur la lune et dans l’espace, à travers 'Fallen Astronaut'".

Cet automne, la WM Gallery organisera également une autre exposition autour de l’œuvre de Paul Van Hoeydonck. Dans "Looking back to the Future", deux séries de son œuvre seront exposées à partir du samedi 23 octobre, en plus de "Man In Space" elle-même : l’une constituée de planètes créées par l’artiste et l’autre composée d’œuvres abstraites.