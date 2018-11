Une photo à la caméra thermique récompensée à la Foire Paris Photo

Une photographie prise à l'aide d'une caméra thermique, qui permet d'enregistrer les rayonnements infrarouges, a été récompensée jeudi à Paris par le prix Abivax, dans le cadre de la Foire Paris Photo, la plus importante du secteur au monde. "La caméra thermique permet d'avoir accès à une partie du spectre invisible à l'être humain. Elle permet de voir la chaleur, qui pour moi est profondément liée à l'idée de la personne", a expliqué SMITH, le photographe lauréat, à l'AFP.

La prise de vue primée, intitulée "Spectrographies", représente les ondes de chaleur de deux avant-bras sur un fond noir.

Photographe, mais aussi sculpteur ou danseur, SMITH, qui se reconnaît dans "l'art science", questionne "l'identité", un thème qui lui est cher, en collaborant avec des scientifiques sur la micro informatique, la bioéthique ou la physique.

Le jury constitué de galeristes et de membres de la communauté scientifique a choisi à l'unanimité son oeuvre parmi 42 candidatures présentées autour du thème "vitalité". "Ici la similarité entre la photo et le processus médical va plus loin qu'une recherche esthétique. En utilisant la caméra thermique, il utilise les données médicales de la personne photographiée", a indiqué Hartmut Erhich, directeur de Abivax, à l'AFP.

Le concours Abivax Photo Award, lancé cette année par la société de biotechnologies du même nom, entend "établir un lien entre les procédés créatifs qui existent dans différents domaines, tels que la photographie et la recherche médicale". La photographie lauréate est tirée d'une série réalisée entre 2011 et 2015 dans laquelle le jeune artiste, qui a présenté des performances au Centre Pompidou et au Théâtre de la Cité Internationale, se questionne sur "l'idée d'être hanté par quelqu'un". "Pour moi quand quelqu'un nous manque, c'est sa chaleur qui nous manque. C'était une façon de rationaliser l'absence", a-t-il relevé.

La Foire Paris Photo a lieu chaque année sous les verrières du Grand Palais. Cette année, 168 galeries et 31 éditeurs internationaux y tiennent leurs stands jusqu'au dimanche 11 novembre.