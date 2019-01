Une oeuvre monumentale de l'exposition vénitienne de Damien Hirst s'installe à Las Vegas

"Demon with Bowl", une oeuvre de 18 mètres exposée à Venise en 2017, prend ses quartiers au Palms Casino Resort de Las Vegas.

L'hôtel annonce sur les réseaux sociaux que cette pièce de Damien Hirst, qui était au coeur de l'exposition "Treasures from the Wreck of the Unbelievable", arrivera bientôt à l'hôtel.

Selon Artnet, la sculpture acéphale s'installera au printemps dans un bassin de l'établissement. À la différence de la pièce exposée à la biennale de Venise, coulée dans de la résine et détruite après l'exposition, cette version sera en bronze.

Le Palms Casino Resort abrite déjà un bar conçu par Hirst, l'Unknown. L'endroit accueille plusieurs œuvres de l'artiste, notamment un gigantesque requin-tigre représenté en trois parties. Il flotte dans des aquariums d'acier placés derrière le bar.

L'exposition "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" (Trésors de l'épave de l'Incroyable) comportait des centaines d'objets prétendument issus de la précieuse cargaison perdue en mer lors du naufrage. Elle avait fait les gros titres en 2017.