Une nouvelle expo à La Châtaigneraie à l’occasion de la Triennale internationale de Gravure contemporaine de Liège

Unicité/Diversité est née d’une collaboration entre le collectif de graveurs liégeois Impression(S) et le collectif de graveurs québécois Presse Papier. "Cette exposition est le résultat d’un souhait commun de susciter des échanges tant sur les pratiques artistiques privilégiées par les deux collectifs que dans la pertinence des propos à confronter et conjuguer à travers celles-ci. La thématique, délibérément ouverte, incitait ainsi chaque artiste participant à s’interroger sur l’un et le multiple, le déterminé et l’indéterminé. Le repli n’est pas de mise et la zone de confort vole en éclat" explique le peintre-graveur Vincent Meessen-Bovy.



"Le concept d’une propriété intellectuelle est ici revisité car la question du statut identitaire d’une œuvre partagée est posée. Au fil du temps, de part et d’autre de l’atlantique, les artistes ont travaillé dans leurs ateliers respectifs et ont fini par rassembler cent trente-cinq œuvres uniques caractérisées par ce lien énigmatique tissé d’univers singuliers."