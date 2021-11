Une journée pour rencontrer Fabrice Samyn aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

The Color of time, Fabrice Samyn, 2016 © Fabrice Samyn

Le samedi 20 novembre prochain, les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique consacrent une journée exceptionnelle à l'artiste contemporain Fabrice Samyn en connexion avec "To see with ellipse", une intervention artistique dans laquelle plus de 70 œuvres de Samyn s’infiltrent dans les collections et déclenchent des résonances et des interférences avec les œuvres des Musées.

6 images Feu La Vie, Fabrice Samyn - 2010 - cristal © Fabrice Samyn

Fabrice Samyn, comme bien d'autres artistes contemporains avant lui, s'attache à bouleverser notre perception, à tordre nos certitudes, à " mettre le visible à l’épreuve ". Mais il le fait avec énormément de poésie et avec une maîtrise des techniques ancestrales - la peinture- mais aussi contemporaines - installation, photo et performance. Samyn c'est un point de vue, un univers, une approche poétique de la vie et du monde dans ses fondamentaux : la vie, la mort, l'eau, le feu, le plein, le vide, le regard, le statut de l'image, le temps, la lumière. Plan Cult l'a reçu le 1" novembre dernier.

Plan Cult - Fabrice Samyn (26/31) - 18/11/2021 Reportage sur Fabrice Samyn dans le cadre de l'expo aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique qui nous entraîne dans une expérience sensorielle, intime et spirituelle. Un dialogue subtil entre les œuvres du musée et les siennes. (jusqu'au 13/2/2022)

Dans sa chronique enthousiaste, Pascal Goffaux rencontre Fabrice Samyn qui évoque sa collaboration avec plusieurs personnes non-voyantes pour cette expo dans laquelle il explore l'invisible et son lien avec le visible. Réécouter l'interview ici. En exemple de sa perception poétique du réel, Fabrice Samyn explique que la cécité pose la question du cosmos. "La forme de l’œil est en ellipse[...] dans des dessins je fais une analogie formelle entre la pupille de l’iris et une éclipse solaire." Le titre "To see with ellipse" fait référence, ajoute-t-il, à "to read with the lips."

6 images Looking From The Black Hole, Fabrice Samyn - 2015 © Fabrice Samyn

6 images Suppose You Don't Exist, Fabrice Samyn - 2013 © Fabrice Samyn

Samedi 20 novembre, journée exceptionnelle consacrée à Fabrice Samyn Une journée spéciale en présence du plasticien qui rencontrera le public, d'artistes invités et de médiateur.trice.s des Musées. L'expérience des personnes non-voyantes sera débattue et expérimentée avec une session "to read with the lips" au cours de laquelle des personnes voyantes découvrent les œuvres de Fabrice Samyn en compagnie de personnes non-voyantes. Les personnes aveugles " activant " des œuvres du bout des doigts et partageant leur " point de vue " sur l’univers de Fabrice Samyn. Une expérience réservée à un petit groupe de personnes, réservation indispensable, mais qui sera renouvelée chaque premier mercredi du mois durant l’exposition avec Ibrahim Tamditi membre de Blind Challenge asbl. Le jeune homme abordera aussi sa collaboration avec l'artiste et comment "voir des nues" nous dit le programme de la journée.

6 images UNTITLED FROM THE SERIES STILL FIRE, 2016 © fabrice samyn

Fabrice Samyn est aussi un performeur. En 2018, au Kaaitheater, il a orchestré "Breath Cycle" une série de 7 performances basées sur la respiration. Dans l'une d'elle, avec Manon Santkin, chacun faisait le geste de se déshabiller sur l'expire et de se rhabiller sur l'inspire. Une performance sur la lenteur et le désir. En fin de journée, l'artiste se met en jeu avec une "lecture croisée performative" avec la performeuse trans* Vanasay Khamphommala qui "déstabilise les repères établis pour créer des beautés nouvelles". Vanasay Khamphommala terminera cette session intitulée "Alter Echo(e)s" avec une performance qui convoque le mythe comme espace de transformation : "Convoquer les mythes, c’est toujours dire l’insuffisance de la seule raison. Et c’est inversement revendiquer la puissance de l’imaginaire" nous dit Vanasay Khamphommala. En pratique : Special Day : Fabrice Samyn & Alter ECHO(e)S Visites, lectures croisées, rencontres, débats, performances... Samedi 20.11.2021 - 11:30 > 17:30 Exposition "To see with ellipse" > 13.02.2022 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Rue de la Régence 3 - 1000 Bruxelles