Une foule d'animations autour du jardin de plantes médicinales à Lessines

L'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, l'un des plus anciens hôpitaux d'Europe, propose durant le printemps et l'été la mise en valeur d'un jardin de plantes médicinales. Cette saison, des expositions et des visites à thèmes ainsi que l'utilisation d'un nouvel audioguide agrémenteront la venue du public.

La saison 2018 a été présentée par l'équipe de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose, des représentants du centre universitaire SciTech2-UMONS et Yves Vanopdenbosch, fondateur et directeur de l'Ecole des plantes.

Cette saison sera axée sur l'exposition "Plantes médicinales: tradition culturelle et recherche de pointe", ainsi que sur l'utilisation d'un nouvel audioguide pour la découverte du jardin.

"Pour compléter nos activités autour du jardin de plantes médicinales, nous accueillerons Yves Vanopdenbosch. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la phytothérapie, il dirige aussi l'Ecole des plantes de Lessines dont la renommée a dépassé nos frontières", indiquent les organisateurs. Yves Vanopdenbosch sera présent les samedis 19 mai, 23 juin et 14 juillet (14h et 18h).

Le public aura aussi l'opportunité de s'initier au monde mystérieux des plantes médicinales. Il aura ainsi l'occasion de créer lui-même ses propres produits de soin et de repartir avec le fruit de son travail. Chaque atelier sera associé à une visite guidée du jardin.

Ces ateliers et visites sont assurés par Aude Bacart, herboriste et apicultrice. Les ateliers "herboristerie", d'une durée de 2 heures, auront lieu à 11h et 14h, les dimanches 20 mai (cueillette et mélange des plantes à infusion), 17 juin (préparation de l'huile de soleil au millepertuis), 15 juillet (création de cônes d'encens avec des résines et plantes du jardin), 19 août (distillation d'eaux florales du jardin à l'alambic), 16 septembre (fabrication à l'ancienne de bonbons aux plantes) et 21 octobre (création de sirop aux plantes du jardin).

Sur réservation, le prix de l'entrée est fixé à 10 euros par personne.

D'avril à octobre, le dernier dimanche du mois, les visiteurs et une guide chevronnée feront connaissance avec les jardins du site et leurs fonctions à travers les âges et les croyances. Au gré des thématiques, on découvrira l'importance d'un jardin potager au sein d'un hôpital médiéval, le langage symbolique des fleurs, les vertus des plantes médicinales, la corrélation entre la forme des plantes et les organes à soigner, les plantes magiques et autres secrets de "Dame nature".

Ces visites, d'une durée d'une heure et demie, se dérouleront à 14h et 16h45 les dimanches 29 avril (la manne céleste à portée de main), 27 mai (la symbolique des fleurs et des jardins pour l'âme et le corps), 24 juin (focus sur les plantes médicinales), 29 juillet (le point commun entre la noix et la pulmonaire officinale), 26 août (la symbolique des fleurs), 30 septembre (la manne céleste à portée de main) et 28 octobre (les plantes de sorcières).

L'entrée est de 2,5 euros par personne.

Plus d'informations via le site de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose ou par téléphone au 068/33.24.03.