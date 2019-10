Une exposition sur les influences de la culture visuelle japonaise s'ouvre au MAS

Une nouvelle exposition "Cool Japan" ouvrira ses portes vendredi au MAS, à Anvers. Il y sera question de la culture visuelle japonaise et de ses influences. "Avec des pièces historiques uniques, le MAS illustre la longue tradition à l'origine d'icônes japonaises comme Hello Kitty, Zelda et Sailor Moon, et comment l'ancien et le nouvel art japonais continuent à inspirer le monde."

"Cool Japan" est la version anversoise d'une exposition précédemment présentée au Nationaal Museum van Wereldculturen des Pays-Bas. La touche anversoise ne devrait pas se résumer à des détails, puisque la ville et le Japon partagent une longue histoire commune. "Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, des collectionneurs - comme Max Elskamp - ont accumulé de nombreuses œuvres d'art autour du Japon", indique l'échevine de la Culture Nabilla Ait Daoud. "Et parallèlement, nous accueillons aujourd'hui d'importants groupes de touristes japonais, notamment grâce à notre cathédrale très populaire."

"Cool Japan" sera ouverte au public jusqu'au 19 avril 2020.