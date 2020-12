Une exposition sur la carrière de Midam, le créateur de Kid Paddle, à Bruxelles

Jusqu’au 28 août 2021 à la Maison de la bande dessinée, découvrez l’univers de Michel Ledent, alias Midam, l’auteur belge de la BD Kid Paddle.

L’exposition Midam – itinéraire d’un Kid de Bruxelles retrace les grandes étapes de la carrière de Michel Ledent et lui donne la parole. Tout au long du parcours, les objets et documents sont accompagnés de commentaires dévoilant les coulisses de son travail et de la création de son monde humoristique. Fasciné depuis l’enfance par les monstres, il ouvre les portes de son imaginaire… De ses premiers dessins aux œuvres les plus récentes, l’auteur belge Midam cultive l’art du rire et met son talent au service du gag.

Lire aussi : Devenez mécènes du Musée de la BD

Kid Paddle a vu le jour en 1993 dans les pages de Spirou. "On m’a proposé d’illustrer la rubrique jeu vidéo du journal Spirou. J’ai eu une semaine pour trouver le graphisme et une autre pour trouver le concept. Kid Paddle était né", développe Midam. En 1996 sort le premier album intitulé Jeux de vilains. Le succès est immédiat… Aujourd’hui, la série Kid Paddle se décline en seize tomes. D’autres personnages ont également été inventés par l’auteur, comme Grrreeny, un petit tigre écolo devenu vert après avoir nagé dans un lac contaminé par la radioactivité. (Re) découvrez l’univers de Midam jusqu’au 8 août 2021 au Musée de la bande dessinée.

En pratique :

Rue des Sables 20, 1000 Bruxelles

Ouvert de mardi à dimanche, de 10h à 18h.

Téléphone : 02 219 19 80

Site internet : www.cbbd.be – visit@cbbd.be