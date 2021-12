Une exposition sur l’importance des droits humains arrive en février à la Caserne Dossin

L’exposition s’attellera à explorer les origines des droits humains dans l’histoire, le droit, la religion, la philosophie et même la nature, explique le communiqué. À travers son parcours, le visiteur pourra découvrir de fervents militants de la cause, tant d’hier que d’aujourd’hui, et la pertinence de continuer à lutter à l’heure actuelle, pour passer "de la connaissance, à l’émerveillement, et enfin à l’action", promet-on.

Une copie de la célèbre Magna Carta anglo-saxonne, qui passe pour l’ancêtre de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sera exposée. Elle est prêtée par le Royaume-Uni et a été remise par l’ambassadeur Martin Shearman.

Les tickets seront mis à la vente au prix de 10 euros, avec un tarif préférentiel pour les moins de 21 ans à cinq euros.