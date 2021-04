Une exposition numérique dédiée au port du masque

Dire qu'il y a un an encore, c'était l'apanage des soignants. Le masque est rapidement passé de l'équipement de protection individuelle médicale à un accessoire qui se décline et se choisit avec soin. Une évolution que le Westminster Menswear Archive retracera à travers "Undercover: From Necessity to Luxury: The Evolution of Face Coverings During Covid-19". Cette exposition virtuelle s'articulera entre autre autour de 52 masques issus de griffes comme Balenciaga, Adidas et Louis Vuitton mais aussi de la Metropolitan police de Londres et du club de football Manchester City.

