Une exposition inédite de Jean-Pierre Müller au centre d'art "Les Drapiers" à Liège

Le centre d'art "Les Drapiers" à Liège vous fait découvrir l’œuvre du plasticien Jean Pierre Müller du samedi 9 janvier au 20 février.

Au sein de quatre salles des Drapiers, une galerie d'art contemporain liégeoise, Jean Pierre Müller présente vingt-quatre oeuvres encore jamais exposées. L'occasion de découvrir l'oeuvre de cet artiste à la renommée internationale, notamment connu pour son installation permanente dans la grande rotonde de l’AfricaMuseum de Tervuren, réalisée avec Aimé Mpané.

Lire aussi: La grande rotonde du musée de Tervuren décolonialisée

Chaque salle représente un univers, interrogeant entre autres, la question de la migration ou le statut des minorités. On y retrouve des installations grand format et hautes en couleurs, composées d’une superposition de voiles imprimés, mixant des images de la Grande Histoire et d’histoires intimes. "Mon travail a toujours fait écho aux complexités du monde et de ses multiples vérités, en s'écrivant en couches multiples, tantôt nettes, tantôt brouillées. Le textile, matériau souple et riche d'histoire, avec ses infinies possibilités de modulation des transparences, opacités, profondeurs et nuances, devait fatalement s'imposer un jour à moi", explique-t-il.

En pratique:

Galerie Les Drapiers asbl

Rue Hors-Château 68

4000 Liège

04 222 37 53

bonjour@lesdrapiers.be

Ouverture du 9 janvier au 20 février, le jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h ou sur rdv