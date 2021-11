Une exposition à Nîmes expose les difficultés d’être une femme à l’époque romaine

Ouverte jusqu’au 8 mars, l’exposition "Portraits et secrets de femmes romaines. Impératrices, matrones et affranchies" , a été conçue pour les Galeries des Offices de Florence.

Ces femmes, dont les portraits et statues ornent alors les temples et les forums, deviennent des modèles pour leurs contemporaines, qui tâcheront d’imiter leurs comportements et leur style (habits, coiffure…), comme le montrent les inscriptions sur les autels et les portraits, notamment d’affranchies, exposés à Nîmes.

Pour ces femmes des Ier et IIe siècle ap. J.C., le modèle reste toutefois "difficile à incarner", souligne Novella Lapini.

"Si les femmes prennent un rôle jugé trop important, les hommes vont les accuser des mêmes choses que celles des couches inférieures, les renvoyant toujours à leur vie privée : adultère, usage de poisons ou de filtres…", relève-t-elle. En cas d’adultère, accusation visant souvent à fragiliser la position du mari, la sanction est l’exil ou la mort.