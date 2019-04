Une égyptologue pense avoir découvert une nouvelle reine-pharaon

Paris : l'expo Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon - JT 19h30 - 21/03/2019 C'est une des plus grandes expositions de l'année qui va s'ouvrir samedi à Paris : celle consacrée au trésor de Toutânkhamon. Un succès déjà assuré puisque plus de 150.000 billets ont déjà été vendus avant même que l'exposition n'ouvre ses portes. Il faut dire que c'est une tournée d'adieu, puisque bientôt plus aucun de ses objets ne pourra plus jamais quitter l'Egypte.