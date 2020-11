Une école d'art alternative propose des cours en ligne sur l'art contemporain

Janine Antoni, Mario Ybarra Jr. et Nato Thompson font également partie du corps enseignant de l’Alternative Art School, dont les cours en ligne seront suivis sur Smashcut par groupes d’une dizaine d’élèves.

Au programme : un séminaire sur la pratique artistique avec l’Américain Mel Chin, ou encore un atelier sur l’art vidéo avec Yael Bartana. Kenneth Bailey et Tiago Gualberto proposent quant à eux un cours dédié aux artistes contemporains Noirs et indigènes du Brésil. La curatrice Gridthiya Gaweewong anime une conférence sur l’histoire de l’art asiatique, tandis que l’artiste Trevor Paglen se penche sur l’utilisation des machines à des fins artistiques.

La formule est simple : un prix abordable, un corps professoral visionnaire bien rémunéré et des classes de taille restreinte. Nous prenons cette formule et la mettons en œuvre dans une plateforme en ligne qui met l’accent sur le travail de groupe, la création de communautés et un modèle dynamique de création artistique

Comme son nom l’indique, l’Alternative Art School se présente comme une alternative aux grandes écoles d’art, de plus en plus décriées pour leur manque de diversité dans les promotions d’élèves et des frais d’inscription élevés.

Comptez 1,500 dollars (environ 1,270 euros) pour s’inscrire à un séminaire en ligne, et 3,000 dollars (environ 2,540 euros) pour en suivre trois. Un montant bien inférieur à celui des frais d’inscription de la plupart des écoles d’art privées, qui peuvent s’élever à 49,448 dollars (environ 41,809 euros) pour celle de l’université Harvard.

"Un fardeau financier"

L’enseignement artistique privé est devenu un fardeau financier désastreux pour les étudiants, la plupart des offres éducatives reposant sur le travail mal rémunéré des professeurs adjoints. Plutôt que de contribuer à cette triste situation, nous souhaitons proposer une alternative plus abordable et de meilleure qualité

affirme l’Alternative Art School dans un communiqué.

À noter que les étudiants ne recevront toutefois pas de diplôme à l’issue de leur formation. Une particularité qui s’inscrit dans l’ADN même de l’établissement selon l’artiste Nato Thompson, qui coordonne l’Alternative Art School.

Les gens ne s’inscrivent pas pour obtenir un diplôme…. Ils sont surtout intéressés par l’idée de participer à une communauté d’artistes et de s’intégrer dans un espace de recherche qui suscite vraiment la réflexion. Et vous n’avez pas besoin d’un diplôme pour cela

Le lancement de l’Alternative Art School intervient à un moment où de nombreux élèves suivant des formations d’art réclament le remboursement de leurs frais d’inscription suite à la pandémie.

Selon le Los Angeles Times, des étudiants de l’école d’art et de design de l’université de Savannah se sont tournés vers la justice pour demander le remboursement de leurs frais de scolarité, qui s’élèvent à 37.575 dollars pour un étudiant en licence. Bien que l’université ait proposé des cours en ligne durant le confinement, les étudiants affirment avoir perdu l’accès à des logiciels, des équipements et des événements importants pour leur cursus.