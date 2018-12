Une balade virtuelle dans l'oeuvre de Vermeer

Google Arts & Culture part à la rencontre de Vermeer avec une exposition virtuelle qui réunit 36 oeuvres consultables en détail.

Aux côtés de la célèbre "Jeune fille à la perle" figure notamment "Le Concert", une oeuvre à l'incroyable destinée. Elle fut notamment dérobée en 1990 au musée Isabella Stewart Gardner de Boston. L'oeuvre de Vermeer est disséminée dans 7 pays et certains tableaux sont trop fragiles pour voyager. Cette galerie de poche réunit pour la première fois tous ses chefs-d'oeuvre au même endroit.



Huit des tableaux ont intégré l'exposition grâce à la performante Google Art Camera, qui permet de bénéficier d'images à très haute définition sur lesquelles on peut zoomer jusqu'à apercevoir d'infimes détails. Le dispositif inclut aussi des visites guidées et des narrations d'experts, notamment Tracy Chevalier, auteure du roman "La Jeune fille à la perle".



Parmi les pièces à découvrir, "Icons" de Justin Richburg (qui a conçu les personnages du clip "Feels like Summer" de Childish Gambino) imagine Vermeer au XXIème siècle et montre comment les sujets du peintre sont eux-mêmes devenus des icônes.