Une 15e édition d'Art Truc Troc & Design à Bozar

Une nouvelle édition de l’événement Art Truc Troc & Design prendra possession des salles du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles les 1er, 2 et 3 février prochains, pour permettre au grand public une manière toujours originale de tenter d'acquérir une œuvre d'art : tout un chacun peut inscrire sur un post-it, qu'il colle à côté de l'œuvre convoitée, un service ou autre qu'il est prêt à échanger contre le tableau, la sculpture, l'installation... qui lui plait.

C'est le Centre culturel Wolubilis, commissaire de l'exposition, et un jury de professionnels qui ont réalisé la sélection de la centaine d'artistes contemporains et designers qui seront exposés, et dont les œuvres seront "en vente", ou plutôt proposées au troc.

L'évènement connaitra sa 15e édition, "dans une optique de démocratisation de la culture", souligne l'organisation vendredi.

Pour pousser la logique du troc encore plus loin, un partenariat a été imaginé cette année avec Recupel et Bebat : ceux qui viennent avec un vieil appareil électrique ou électronique, deux ampoules usagées ou au moins 10 piles usagées, ont la possibilité de les échanger contre une place gratuite, l'offre étant cependant limitée à 500 places pour Recupel et 500 places pour Bebat. "Votre grille-pain ou vos écouteurs cassés seront ainsi heureux de voir leurs matériaux recyclés et de vous offrir une sortie culturelle !", notent les organisations.

