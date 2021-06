Un tableau disparu de Fragonard s’envole à 7,68 millions d’euros aux enchères

"Le tableau correspond à sa plus belle période , deux ans pendant lesquels il est au top de son génie […] Et il n’avait quasiment jamais été nettoyé, jamais rentoilé : il est sur sa toile, son châssis et son cadre d’origine", a-t-il observé.

"Fragonard est l’un des cinq grands monstres sacrés de la peinture Française du XVIIIe siècle (…) On attendait évidemment un prix très important pour ce tableau extraordinaire, dans un état de conservation parfait, avec un sujet rare, très intelligemment composé et complètement inédit sur le marché", a commenté l’expert.

Réalisée entre 1768 et 1770 , dans la "période la plus virtuose" de cet artiste emblématique du XVIIIe siècle, la toile ovale, de 45,8 x 57 cm , a été mise en vente à 1.200.000 euros, lors d’une vente organisée par la maison "Enchères Champagne", puis finalement adjugée à 6.300.000 euros , pour un prix total de 7.686.000 euros avec les frais d’achat (22%).

Interrogé par l’AFP, l’expert Eric Turquin souligne "l’exécution brillantissime par Fragonard, très rapide, très légère", une légèreté "qui est l’esprit des Lumières".

"La Révolution va détester ces tableaux-là", note Eric Turquin. "Dans la Révolution, l’Empire, ces périodes de guerre, on a cherché des modes d’expression plus violents, plus brutaux". Les artistes comme Fragonard "perdent alors leur valeur" et avec, "leur attribution", analyse-t-il.

Agé d’une quarantaine d’années au moment de sa réalisation, Fragonard s’octroie ici "une grande liberté" d’exécution, souligne aussi Stéphane Pinta. Appliquée très rapidement, la peinture semble "modelée, sculptée dans la matière, parfois même directement avec le doigt".

Loin des sujets féminins et libertins qui avaient fait sa renommée, Fragonard s’intéresse à la figure de l’homme mûr, qu’il abordera dans neuf autres portraits, "dans la lignée des portraits pittoresques de vieillards (….) appréciés par les peintres hollandais du XVIIe siècle et en premier lieu Rembrandt, que Fragonard admire", analyse encore le cabinet Turquin.

Un tableau similaire est par ailleurs conservé à la Kunsthalle de Hambourg (Allemagne), représentant aussi un philosophe, dans le même type de format ovale.