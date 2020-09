Un tableau de Banksy contre le consumérisme… bientôt en vente

Banksy et Monet, voici une association qui risque de susciter l’intérêt des collectionneurs d’art du monde entier. Sotheby’s proposera "Show Me the Monet" du street artiste britannique durant sa vente "Modernités/Contemporary", qui sera retransmise en direct le 21 octobre depuis Paris et Londres. Une toile sur les dérives du consumérisme qui, ironiquement, risque de s’arracher pour plusieurs millions de livres.

Show Me the Monet est tiré d’une série de peintures sur huile datant de 2005, intitulée Crude Oils, dans lesquelles Banksy réinterprète certaines des œuvres les plus connues de Van Gogh, Edward Hopper et Andy Warhol.

Pour son œuvre, la star des street artistes s’est librement inspirée de Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte du peintre impressionniste français Claude Monet, en y incorporant des chariots de supermarché et un cône de circulation flottants sur le paisible étang de Giverny.

De nombreuses œuvres phare de Banksy ont été offertes aux enchères ces dernières années, mais seules quelques toiles aussi marquantes et iconiques que celle-ci ont déjà été proposées à la vente

a souligné un responsable de la maison d’enchères Sotheby’s, Alex Branczik.

Show Me the Monet, dont le titre est un jeu de mots entre le nom du peintre impressionniste et "money" (argent en anglais), pourrait atteindre entre 3 et 5 millions de livres (environ 3,9 et 6,5 millions de dollars) durant la vente intitulée Modernités/Contemporary.

Les enchères pourraient rapidement s’envoler comme il est coutume pour les œuvres de Banksy. Devolved Parliament s’était arrachée pour 9,9 millions de livres (11,1 millions d’euros) en octobre dernier chez Sotheby’s, soit près de cinq fois son estimation initiale.