Un rare portrait signé Picasso aux enchères chez Bonhams

Un tableau de Picasso conservé dans la même collection privée pendant plus de trois décennies, Femme au Béret Rose, sera proposé aux enchères en mai durant la vente "Impressionnisme et Art Moderne" de Bonhams. Ce portrait est l’une des nombreuses toiles du peintre espagnol à représenter l’une de ses muses les plus fameuses, Marie-Thérèse Walter.

Femme au Béret Rose a été réalisé durant les premiers mois de 1937, alors que la Guerre d’Espagne bat son plein. A cette époque, la vie personnelle de Pablo Picasso est tiraillée entre deux femmes : Marie-Thérèse Walter, sa maîtresse des dix années précédentes et mère de sa fille Maya, et sa nouvelle compagne, Dora Maar, qu’il avait rencontrée l’année précédente.

La toile en vente chez Bonhams est l’une des nombreuses représentations de Marie-Thérèse Walter peintes au Tremblay-sur-Mauldre, un village situé à environ 50 kilomètres à l’ouest de Paris où l’artiste avait installé sa maîtresse et leur fille, Maya. Il venait souvent leur rendre visite le week-end.

Ce portrait lumineux et joyeux de Marie-Thérèse Walter respire la stabilité et le calme à une époque où la vie personnelle de Picasso était bouleversée et où toute l’Europe vivait dans l’ombre d’une guerre imminente.

a déclaré Molly Ott Ambler, vice-présidente senior de Bonhams et responsable de l’art impressionniste, moderne, européen et américain.

La vie de famille avec Marie-Thérèse et leur fille Maya représentait un refuge de sérénité et de sensualité si merveilleusement capturé dans cette œuvre.

Femme au Béret Rose apparaît sur le marché pour la première fois depuis 1984, lorsque ses propriétaires l’ont acheté dans une galerie d’art new-yorkaise. Il est estimé entre 10 millions et 15 millions de dollars (entre 8,3 millions et 12,5 millions d’euros). Un autre portrait de Marie-Thérèse Walter de la même période, intitulé Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter), avait été adjugé à 49,8 millions de livres (soit 56,2 millions d’euros) chez Sotheby’s en 2018.

Avant de passer sous le marteau le 13 mai prochain, Femme au Béret Rose sera exposé à San Francisco, Los Angeles, Paris, et Hong Kong, avant de se retrouver dans les galeries new-yorkaises de Bonhams.