Un Printemps Numérique au Kanal

Le Kanal-Centre Pompidou met l’accent sur le numérique lors d’un week-end d’expositions et expériences. Ça se passe les 23 et 24 mars.

Dans un monde où les musées se numérisent et l’art et la technologie se marient, de plus en plus d’initiatives consacrées émergent. C’est le cas de l’évènement “Printemps Numérique” qui se déroulera au Kanal-Centre Pompidou l’avant-dernier week-end de mars.

Des activités originales telles des expositions avec expérience en réalité augmentée et autres séances de codage. Une table ronde évoquera les enjeux éthiques du numérique avec la présence d’intervenants spécialiste de la technologie. L’évènement Printemps Numérique est l’occasion de vivre une expérience immersive tout en s’interrogeant sur les enjeux liés.

Ouvert en 2018 dans les anciens bâtiments Citroën sur le quai des péniches, le musée d’art moderne est une collaboration multiple entre CIVA, le Centre Pompidou et la Fondation Kanal. Les locaux de près de 16.000 mètres carré constituent une surface exceptionnelle pour l’art contemporain. Le bâtiment qui date des années 30 est classé. L’intérieur devrait subir des rénovations à partir de juin 2019 et l’ouverture définitive est prévue en 2023.