Un aperçu non-exhaustif de ce qu'on peut voir dans les allées d'Art Brussels 2018. Avec les stars comme Jan Fabre, Marina Abramovic, les Belges comme Hans Op de Beeck, Marcel Berlanger, Arne Quinze, les valeurs sûres comme Alechinsky, des artistes internationaux de plus en plus présents comme Chiharu Shiota, et d'autres poètes de l'art contemporain comme Berndnaut Smilde.