Un nouvel Ensor pour le Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers

L'œuvre "La Tentation de Saint Antoine" de James Ensor est maintenant entre les mains du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), qui est actuellement fermé pour rénovation. Il s'agit d'un don du mathématicien et collectionneur d'art canadien Henry Crapo, qui en était le propriétaire depuis les années 1960.

Crapo aurait choisi le KMSKA grâce à un collègue anversois et parce que le musée possède déjà la collection d'Ensor la plus importante et la plus diversifiée au monde.

"La Tentation de Saint Antoine" est une peinture de 1927 dans laquelle Ensor présente l'Egyptien Saint Antoine comme une figure imperturbable au milieu de femmes heureuses flottantes et d'autres personnages séduisants dans des tons pastels. Les éléments typiques d'Ensor tels qu'un arlequin et des masques sont également présents.

Le chef-d'œuvre fera d'abord l'objet d'un traitement dans l'atelier de restauration du KMSKA, afin d'éliminer les déformations dans les angles.

Les travaux de rénovation du musée enregistrent d'importants retards et devraient durer jusqu'à fin 2021.