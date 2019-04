Un nouveau pôle culturel et artistique est en vue dans la zone du canal

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert au redéploiement des sites Manchester à Molenbeek, en tant que "nouveau pôle productif de type culturel, artistique et créatif", a annoncé vendredi le cabinet du ministre-président, Rudi Vervoort.

Ce site est mitoyen de l'implantation bruxelloise de Charleroi Danse (Raffinerie-Plan K). Il se trouve à proximité immédiate de Cinémamaximillien. Selon Rudi Vervoort (PS), la Région a l'ambition de favoriser l'émergence dans ce quartier d'un pôle dédié à la créativité (halle culturelle, ateliers, entreprises...) regroupant une série d'acteurs des secteurs culturels et artistiques, en concertation avec la commune de Molenbeek.

Une partie des locaux sont actuellement occupés par Recyclart et Vaartkapoen, dans le cadre d'une préfiguration de la programmation future du site. La Région a accepté la proposition du Kustenfestivaldesarts d'y installer le centre névralgique de son édition 2019, à partir du 10 mai prochain.

Anciennement occupé par diverses activités économiques, dont la raffinerie Graeffe, les bâtiments du complexe sont situés dans le périmètre opérationnel du Plan canal, dans le périmètre de préemption Petite-Senne et dans le périmètre du Contrat de Rénovation Urbaine Heyvaert-Poincarré. Ils sont devenus propriétés de la Région de Bruxelles-Capitale par activation de son droit de préemption en 2017 et 2018. Toujours d'après M. Vervoort, la Société d'Aménagement urbain (SAU) a lancé au début de l'an dernier un marché public relatif à une mission d'analyse des potentialités spatiales et programmatiques des deux sites ainsi que de leur faisabilité économique.

L'étude commanditée propose le maintien du hangar situé dans le site "Manchester 13-15" en raison de la diversité des programmes qu'il peut accueillir; le maintien du bâtiment arrière en L situé dans le site "Manchester 17-19" en raison de son intérêt patrimonial; la démolition de certains bâtiments dont ceux à front de rue et la volonté de créer du lien entre les deux sites et d'ouvrir les cours intérieures vers le quartier.

"Sur base de divers scénarios possibles pour le redéveloppement de ces sites nous avons retenu celui de ce nouveau pôle productif de type culturel, artistique et créatif qui offrirait par ailleurs des surfaces de travail à près de 100 personnes. Outre le fait qu'il correspond aux objectifs du Plan Canal, du Plan Industriel pour la Région et du CRU, ce scénario a également reçu le soutien des différents acteurs consultés, dont le secteur culturel", a commenté le ministre-président bruxellois.