Un nouveau festival de cerfs-volants les 22 et 23 septembre à Bruxelles

La Ville de Bruxelles clôturera sa saison estivale avec un nouveau festival international de cerfs-volants les 22 et 23 septembre intitulé "Des Kites survolent les Quais". Des cerfs-volistes amateurs et professionnels d'Asie et d'Europe seront réunis sur les quais du canal. En parallèle, une exposition "Les cerfs-volants du monde" consacrée à l'art du cerf-volant ouvrira ses portes dès le mercredi 19 septembre dans le KANAL-Centre Pompidou.

Cerfs-volants en tissu, en papier de soie ou encore en feuilles de manioc à 1, 2, 4 ou 100 fils survoleront le ciel de Bruxelles pour cet événement gratuit. L'organisatrice de l'ancien festival de cerfs-volants de Knokke-Heist, Anne De Roy a apporté son expertise.

"Cet événement convivial, décentralisé et gratuit vient compléter l'offre événementielle estivale de la Ville de Bruxelles et contribue à l'effervescence du canal, à l'instar de Bruxelles-les-Bains ", conclut l'échevine de la Culture Karine Lalieux, citée dans un communiqué.