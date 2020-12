Un musée américain collecte en ligne vos recettes de famille

La cuisine, c’est avant tout une affaire de partage. Le musée national des femmes artistes de Washington a donc décidé de monter une exposition virtuelle autour de la transmission du savoir-faire culinaire. Une initiative qui invite par ailleurs les internautes à partager leurs recettes de famille.

Ils sont souvent tachés de sauce et d’huile après avoir été consultés par des générations. Autrefois essentiels à la préparation d’un repas, les cahiers de recettes sont dorénavant délaissés au profit des smartphones, qui indiquent en quelques secondes comment réaliser un bœuf bourguignon digne d’un étoilé.

Le musée national des femmes artistes de Washington compte bien les réhabiliter à travers "RECLAMATION : Recipes, Remedies, and Rituals", qui se tiendra du 18 janvier au 31 décembre 2021 sur son site web. Cette exposition examinera le rôle de la nourriture en tant que support créatif pour l’art visuel et outil de connexion pour explorer les expériences intergénérationnelles et interculturelles.

Neuf artistes ouvriront ainsi les portes de leur propre cuisine, en partageant une série de photographies, vidéos et récits sur ce lieu de transmission et de partage.

Elles ne seront pas les seules à se prêter au jeu, puisque les commissaires de l’exposition invitent les internautes à partager en ligne leurs recettes de cuisine jusqu’au 18 janvier. Il leur sera demandé de partager la liste des ingrédients du plat, une photographie, un mode d’emploi, ainsi que quelques anecdotes le concernant. Le but est de créer un portail numérique où les recettes seront classées par mot-clé, permettant ainsi de faire le lien entre les ingrédients et les différentes expériences culinaires qui leur sont associées.