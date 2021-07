La découverte de grandes villes telles que Bruxelles, Paris, Lisbonne, Barcelone, New-York l’interpelle. Il entrevoit avec l’objectif de son appareil photo numérique les traces, les graffitis, les vestiges et les stigmates de notre civilisation qui se fait et défait sans cesse. Ces murs, ses murs, vivent au rythme des hommes et des cités. Moisson faite d’images, il compose, transforme, réorganise ses compositions.

Etre à la mode ne l’intéresse pas, et le " street art " n’est pas une fin en soi. Si la démarche est dans l’air du temps, c’est aussi et surtout pour sam* un moyen de créer des " images " choc qui deviennent miroir de leur temps. Loin des concepts, il souhaite fixer ce qui l’entoure et le suggère. Il nous le restitue avec ses mots et met à profit son regard et sa sensibilité. Il scrute, brasse et exprime en recréant un monde pur et dur. Visages et écritures sauvages crient les désarrois d’un monde parfois violent.