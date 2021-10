Un édition originale de "Henri IV" du dramaturge W.Shakespeare va faire monter les enchères

Photo des premiers folios de l'œuvre de William Shakespeare lors d'un dévoilement aux enchères chez Christie's ,King Street le 19 avril 2016 à Londres. L'avant-première de la vente commémorait les 400 ans de la mort de Shakespeare (1564-1616). © Tous droits réservés

Peu de livres anciens suscitent autant l'intérêt des collectionneurs que les rares exemplaires du First Folio, une collection de 36 pièces de Shakespeare. Un extrait d'un d'entre eux sera prochainement proposé aux enchères chez Holabird Western Americana Collections. Il contient l'intégralité de la pièce "Henri IV (première partie)".

Ce rare manuscrit a été authentifié comme un fragment original du First Folio de Shakespeare par le spécialiste et professeur de littérature à l'université du Nevada, Eric Rasmussen. La première compilation des œuvres théâtrales du dramaturge élisabéthain date de 1623, soit sept ans après sa mort. Elles ont été rassemblées et éditées par John Heminges et Henry Condell, deux acteurs et amis de l'écrivain.

Les historiens s'accordent à dire que, sans eux, 18 pièces de Shakespeare dont "Macbeth" et "La Nuit des rois" ne seraient peut-être jamais entrées dans la postérité. À l'époque, seules 750 copies du First Folio avaient été imprimées. Il n'en existerait plus que 235 exemplaires complets, dont seulement cinq en mains privées.