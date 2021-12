Un banquet au décor en béton : la nouvelle performance culinaire de l’artiste Alexis Deconinck au BPS22

Béton, terre, pavés et chantier. C’est le décor que l’artiste plasticien Alexis Deconinck a choisi pour sa prochaine œuvre performative. Celle-ci aura lieu le 11 décembre 2021 au BPS22, dans le cadre de la biennale Watch This Space #11, dont l’objectif est de valoriser la création émergente en coordination avec 50°nord, réseau transfrontalier d’art contemporain. Avec Dormir sur le béton III, l’artiste prend le désordre pour décor : alors que Charleroi fait état de plusieurs rénovations en cours, c’est sur le chantier entravant l’accès au musée que l’artiste a décidé de s’installer.

Ce n’est pas tout : cette performance sera également culinaire. Sur l’esplanade Solvay, qui fait face au musée, les machines de chantier arrachent pavés, béton et déracinent les souches d’arbres. Face à ces amas de terre et au sol éventré, l’idée qui germe chez Alexis Deconinck est la célébration de cette ouverture, salvatrice, avec un banquet dédié aux profondeurs et à la terre. L’artiste a fait appel au chef Régis Biellmann (café des Minimes) et à la céramiste Clara Vulliez pour l’assister dans cette expérience autour de la nourriture et du chantier.