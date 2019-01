“Trottoirs Night Shops et Falafels” : la nouvelle expo à La Zone

L’espace culturel alternatif liégeois propose une nouvelle exposition collective autour d’une thématique bien particulière.

Du 4 janvier au 4 février 2019, c’est la première expo de l’année à La Zone, ce lieu qui propose outre un espace d’exposition pour les artistes, des concerts, des ateliers et des tables d’hôtes. Des trottoirs, des nights shops et des falafels seront les sources principales d’inspiration pour les artistes wallons pour la plupart. Leurs techniques varient entre de la bande dessinée, de la peinture sur bois, des installations, le tout avec des couleurs et des univers bien particuliers.

Un peu de rock 'n' roll, du fast food de fin de soirée, de la déambulation nocturne, du "dju, il me faut des clopes, où est qu'il y a un night shop", du "prends moi une canette pendant que tu y es", du 3ème degré, du "y a Marcel qui a vomi sa falafel partout", et toute cette sorte de chose.

La Zone propose comme bien souvent à des groupes de musique d’accompagner ce moment artistique avec du bon vieux punk de Liège notamment mais aussi de France avec la venue de Guerilla Poubelle.

Alors que le Festival du Fanzine, de la Sérigraphie et du DIY aura lieu en parallèle, l’atelier fanzine donné par Jean-Bon rejoindra la thématique “Trottoirs Night Shops et Falafels".