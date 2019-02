"Travaux en cours !" : une triple-expo par des anciens du 75

L’exposition organisée par PointCulture et le Centre culturel Wolubilis propose de découvrir le travail d’artistes sortis de l’école le 75.

A l’occasion des 50 ans de l’Ecole Supérieure des Arts de l’image, une exposition met en avant le travail de trois artistes plasticiens qui en sont issus. Le 75 est une fameuse institution bruxelloise fondé en 1969 qui propose des bacheliers artistiques avec différentes orientations : graphisme, images plurielles, peinture et photographie. L’école est particulièrement reconnue pour laisser une certaine liberté à ses élèves.

Le thème de l’exposition qui regroupe Zélie Boulestreau, Emilien Gillard et Anaïs Lapel se résume par le changement de regard pour mieux appréhender les enjeux du travail artistique.

Zélie Boulestreau ou Zélie Boubou s’adonne à différents domaines artistiques, du graphisme, à la micro-édition, en passant par la sérigraphie, la gravure, la risographie, la fabrication de papier etc. Fraîchement diplômé du 75 en images plurielles, elle est passée auparavant par l’Ecole Estienne. Elle est désormais installée à Bruxelles et donnera 2 workshops lors de l’exposition.

La nature sauvage reprendra-t-elle le dessus sur notre civilisation ?

Emilien Gillard est aussi protéiforme dans son approche artistique, il aime jouer avec la matière et créer des illusions. Il amène par ses créations à des expériences introspectives, mêlant fiction et réalité. Il interroge les rapports entre l’oeuvre et le créateur, lui, questionne par là le statut de l’artiste et du spectateur.

Anaïs Lapel s’est dirigée vers les Beaux-Arts de Nantes après son cursus au 75 en images plurielles. Elle étend son spectre à l’installation et la vidéo pour épouser une approche plus globale encore du champ artistique. Dans l’exposition “Travail en cours”, c’est à travers le médium photographique qu’elle a travaillé pour ressortir des images résonantes puis la sérigraphie. Autour du décor désertique fait d’essais et erreurs, elle laisse place à l’imagination.