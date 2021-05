Train World démarre une expo sur la ligne ferroviaire Pékin-Hankou

Expo "De Pékin à Hankou: une aventure belge en Chine" à Train World - 07/05/2021 Du 7 mai au 10 octobre 2021, voyagez de Train World à Pékin et découvrez une incroyable aventure belge en Chine. Cette expo vous fera vivre l'histoire méconnue mais néanmoins incroyable de la construction par les Belges, au début du XXe siècle, de la ligne Pékin-Hankou, la plus grande ligne de chemins de fer de Chine, reliant le nord au sud du pays. Pendant sept ans, quelque 50.000 personnes ont travaillé à ce chantier pharaonique. Cette aventure hors normes est le fruit d’une collaboration entre ingénieurs, techniciens, ouvriers mais aussi diplomates et financiers occidentaux et chinois. A leur tête, Jean Jadot, un jeune ingénieur belge alors âgé de 37 ans, coordonna et mena à bien ce projet colossal. Outre cette aventure historique, l’exposition présente également le développement impressionnant des chemins de fer en Chine aujourd’hui, à travers son réseau à grande vitesse. Des œuvres originales en lien avec la construction de la ligne Pékin – Hankou réalisées à quatre mains par les artistes Li Kunwu (Chine) et François Schuiten (Belgique), apporteront une dimension artistique contemporaine à cette expo. D’autres œuvres de Li Kunwu, inspirées de l’univers ferroviaire chinois, viendront également enrichir cette exposition. Au fil de votre visite, des histoires passionnantes vous seront racontées par les principaux protagonistes du projet, au travers de mannequins parlants. Leurs récits vous transporteront à cette époque et vous feront revivre cette incroyable épopée. Cap vers l’Empire du Milieu avec cette expo, à la découverte de nouveaux horizons.