Tournai : l'histoire de l'industrie textile à TAMAT, entre patrimoine et création contemporaine

En plein cœur de Tournai, le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (TAMAT) se charge de valoriser et de retracer l’histoire du patrimoine licier et textile belge. Les collections de TAMAT présentent un ensemble exceptionnel de onze tapisseries, des XVe et XVIe siècles. D’origine tournaisienne, ces pièces sont les témoins de l’importance de la cité dans l’industrie textile de l’époque. Depuis 1990, l’institution présente ces précieuses tapisseries au côté d’œuvres textiles, de cartons ou de calques et dessins. Le musée s’inscrit en effet dans une démarche pédagogique, celle de donner des clés de lecture pour la compréhension des mutations stylistiques apparues dans le monde de la tapisserie, du Moyen-Âge à nos jours.